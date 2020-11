MÄRKTE-Starke Wirtschaftsdaten treiben Asien-Börsen auf Rekordhoch

* Nikkei steigt auf 29-Jahres-Hoch * Japans Wirtschaft mit Rekordwachstum * Weltgrößter Freihandelspakt sorgt für Rückenwind Frankfurt/Tokio, 16. Nov (Reuters) - Starke Wirtschaftsdaten aus China und Japan haben die asiatischen Aktienmärkte zum Wochenauftakt auf ein Rekordhoch getrieben. Sowohl das japanische Wirtschaftswachstum als auch die Industrieproduktion in China übertrafen die Erwartungen der Analysten und ließen die Anleger auf ein zügiges Überwinden der Pandemie-Folgen hoffen. Die japanische Wirtschaft hat sich im Sommerquartal mit einem Rekordwachstum aus der Corona-Rezession zurückgemeldet. Die Angst vor steigenden Coronavirus-Infektionen trat dank des anhaltenden Impfstoff-Optimismus in den Hintergrund. In Tokio kletterte der Nikkei-Index zwei Prozent auf 25.907 Punkte und erreichte damit ein 29-Jahres-Hoch. Die Börse in Shanghai und der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen legten rund ein Prozent zu. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg ebenfalls um ein Prozent und erreichte den höchsten Stand seit seiner Einführung im Jahr 1987. Für positive Stimmung sorgte auch der größte Freihandelsblock der Welt, den China mitten im Handelsstreit mit den USA mit 14 anderen Asien-Pazifik-Staaten geschmiedet hat. "Es gibt so viel Bargeld, das darauf wartet, investiert zu werden, und da wir positive Impfstoffnachrichten sowie ein geringeres Risiko im Zusammenhang mit den US-Wahlen haben, fließt all dies in Aktien", sagte Kyle Rodda, Analyst bei IG Markets. "Alle denken, das ist jetzt das Zeichen, um einzusteigen." Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 25.906,93 +2,1 Topix 1.731,81 +1,7 Shanghai 3.346,97 +1,1 CSI300 4.904,17 +1,0 Hang Seng 26.306,97 +0,6 Kospi 2.543,03 +2,0 Euro/Dollar 1,1845 Pfund/Dollar 1,3210 Dollar/Yen 104,52 Dollar/Franken 0,9118 Dollar/Yuan 6,5735 Dollar/Won 1.108,20 (Reporter: Tom Westbrook, geschrieben von Katharina Loesche und Stefanie Geiger, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)