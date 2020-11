MÄRKTE-Weiterer möglicher Impfstoff lässt auch Asiens Börsianer hoffen

Frankfurt/Hongkong, 17. Nov (Reuters) - Die erfolgversprechenden Daten zu einem weiteren möglichen Corona-Impfstoff lassen auch an vielen asiatischen Aktienmärkten Kauflaune aufkommen. In Tokio ging der 225 Werte umfassende Nikkei-Index am Dienstag 0,4 Prozent höher aus dem Handel und erreichte mit 26.014,62 Punkten den höchsten Stand seit knapp drei Jahrzehnten. Der MSCI-Index für die asiatischen Märkte außerhalb Japans markierte im Handelsverlauf den höchsten Stand seit seiner Gründung 1987. "Der Markt geht davon aus, dass wir das Ende des Tunnels sehen können, dass 2022 ein großer Teil der Weltbevölkerung Zugang zu Impfungen erhält", sagte Herald van der Linde, HSBC-Chefstratege für den asiatisch-pazifischen Raum. An der Spitze im Nikkei standen Fluggesellschaften: Die Papiere von ANA Holdings legten 4,2 Prozent zu, die von Japan Airlines 3,7 Prozent. Auch andere zyklische Werte wie Versicherer, Bergbaufirmen und Immobilien waren gefragt. Die Papiere des Halbleiterherstellers Tokyo Electron profitierten von guten Vorgaben seiner US-Rivalen. Allerdings begrenzten Gewinnmitnahmen den Anstieg. "Der Markt ist überhitzt, und es wäre kein Wunder, wenn wir kurzfristig eine Korrektur sähen", sagte Maki Sawada, Marktstratege bei Nomura Securities. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 26.014,62 +0,4 Topix 1.734,66 +0,2 Shanghai 3.329,37 -0,5 CSI300 4.875,48 -0,6 Hang Seng 26.388,60 +0,0 Kospi 2.539,15 -0,2 Euro/Dollar 1,1855 Pfund/Dollar 1,3214 Dollar/Yen 104,53 Dollar/Franken 0,9122 Dollar/Yuan 6,5639 Dollar/Won 1.104,98 (Reporter: Alun John, geschrieben von Christina Amann, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer +49 30 2201 33702)