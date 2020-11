MÄRKTE-US-Wirtschaftsdaten dämpfen Optimismus an Asien-Börsen

* Nikkei fällt 1,1 Prozent * Schwache US-Einzelhandelsumsätze * Steigende Infektionszahlen in Tokio verunsichern Frankfurt/Tokio, 18. Nov (Reuters) - Weiter steigende Corona-Infektionszahlen und schwache Einzelhandelsumsätze in den USA haben die Impfstoff-Euphorie an den asiatischen Aktienmärkten getrübt. Die US-Daten schürten am Mittwoch die Sorge, dass steigende Coronavirus-Fälle eine noch immer fragile wirtschaftliche Erholung im Keim ersticken könnten. Der derzeitige Anstieg der Infektionen in den USA stellt nach den Worten von Notenbank-Chef Jerome Powell ein großes Problem dar und macht weiterhin eine fiskalische und geldpolitische Unterstützung der Wirtschaft notwendig. Die Fortschritte beim Impfstoff sorgten an den Börsen aber weiter für eine positive Grundstimmung. "Angesichts der schnellen Gewinne in den letzten zehn Tagen war eine Korrektur unvermeidlich", sagte Hirokazu Kabeya, Chef-Stratege bei Daiwa Securities. "Wir haben solide zwei Wochen hinter uns, daher ist der Markt, der um ein halbes Prozent wegen der Aussicht auf Beschränkungen zurückgegangen ist, nicht so schlecht", sagte Jamie Cox, Managing Partner der Harris Financial Group. In Tokio fiel der Nikkei-Index 1,1 Prozent auf 25.728 Punkte. Anleger zeigten sich durch einen Medienbericht verunsichert, demzufolge sich Tokio wegen steigender Infektionszahlen darauf vorbereitet, die Covid-19-Alarmstufe auf die höchste von vier Stufen anzuheben. Die Börse in Shanghai lag dagegen 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gab leicht nach. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans notierte etwas schwächer. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 25.728,14 -1,1 Topix 1.720,65 -0,8 Shanghai 3.347,30 +0,2 CSI300 4.891,67 -0,1 Hang Seng 26.464,57 +0,2 Kospi 2.545,64 +0,3 Euro/Dollar 1,1883 Pfund/Dollar 1,3279 Dollar/Yen 103,89 Dollar/Franken 0,9102 Dollar/Yuan 6,5433 Dollar/Won 1.102,52 (Reporter: Hideyuki Sano, Chibuike Oguh; geschrieben von Katharina Loesche und Stefanie Geiger, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)