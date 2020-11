MÄRKTE-Virussorgen lasten auf Asien-Börsen

Sydney/Frankfurt, 19. Nov (Reuters) - Die weltweit steigenden Corona-Zahlen drücken bei den Anlegern in Asien auf die Stimmung. In Tokio ging der 225 Werte umfassende Nikkei-Index am Donnerstag 0,4 Prozent schwächer bei 25.634,34 Punkten aus dem Handel. Auch in dem asiatischen Land, das als Musterschüler in der Corona-Pandemie gilt und bislang ohne weitreichende Ausgangsbeschränkungen ausgekommen ist, steigen die Zahlen so schnell wie nie. In der Hauptstadt Tokio gilt deswegen die höchste Warnstufe. Allein in Tokio wurden mehr erstmals als 500 Neuinfektionen gemeldet. Auch der MSCI-Index für die asiatischen Werte ohne Japan gab nach. In China legten die Kurse dagegen zu. Mittelfristig seien die in Aussicht stehenden Corona-Impfstoffe ein positiver Impuls für die Weltwirtschaft, sagte Rodrigo Catril, Stratege bei der Bank NAB. "Die Investoren wägen das ab gegen die Aussichten eines Stockens der Erholung in Europa und den USA wegen der derzeitigen Corona-Beschränkungen." Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 25.634,34 -0,4 Topix 1.726,41 +0,3 Shanghai 3.364,68 +0,5 CSI300 4.931,99 +0,8 Hang Seng 26.417,47 -0,5 Kospi 2.547,42 +0,1 Euro/Dollar 1,1848 Pfund/Dollar 1,3234 Dollar/Yen 103,89 Dollar/Franken 0,9106 Dollar/Yuan 6,5740 Dollar/Won 1.114,06 (Reporter: Wayne Cole und Christina Amann, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer +49 30 2201 33702)