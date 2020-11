MÄRKTE-Dritte Corona-Welle in Japan verdirbt Asiens Anlegern die Laune

Frankfurt/Tokio, 20. Nov (Reuters) - Eine dritte Welle in der Corona-Pandemie in Japan verdirbt den Anlegern in Fernost den Wochenschluss. Der 225 Werte umfassende Nikkei ging am Freitag 0,4 Prozent schwächer bei 25.527,37 Punkten aus dem Handel. Der Anstieg der Neuinfektionen schürte Sorgen, dass die Regierung in Tokio wieder verschärfte Schutzmaßnahmen verhängen könnte. Am Dienstag hatte der japanische Leitindex beflügelt von Hoffnungen auf einen baldigen Corona-Impfstoff noch den höchsten Stand seit 29 Jahren erreicht. "Das Hauptaugenmerk liegt auf der Ausbreitung des Coronavirus", sagte Takashi Hiroki, Chefstratege bei Monex Securities. "Die Kurse sind auf ziemlich gute Niveaus gestiegen, und jetzt gibt es Anreize, wieder etwas Geld vom Tisch zu nehmen." Außerhalb Japans sah es dagegen besser aus; in China, Hongkong oder Südkorea lagen die Börsen leicht im Plus. Für Gesprächsstoff sorgte ein Streit zwischen der US-Notenbank Fed und dem Finanzministerium in Washington über weitere Coronahilfen: Finanzminister Steven Mnuchin lässt entgegen den Empfehlungen der Notenbank einige Programme auslaufen. Von der Fed kam umgehend Protest. Auch die US-Handelskammer kritisierte den Schritt. "Das ist eine verstörende Entwicklung, die völlig unnötigerweise Unsicherheit und Instabilität in den Markt bringt", sagte Isaac Boltansky, Chefanalyst bei Compass Point Research & Trading. "Wie oft noch will Washington bei der Antwort auf diese Krise über seine eigenen Füße stolpern?" Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 25.527,37 -0,4 Topix 1.727,39 +0,1 Shanghai 3.376,83 +0,4 CSI300 4.941,62 +0,3 Hang Seng 26.427,48 +0,3 Kospi 2.553,50 +0,2 Euro/Dollar 1,1878 Pfund/Dollar 1,3279 Dollar/Yen 103,79 Dollar/Franken 0,9101 Dollar/Yuan 6,5683 Dollar/Won 1.114,99 (Reporter: Stanley White, geschrieben von Christina Amann, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer +49 30 2201 33702)