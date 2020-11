MÄRKTE-Börse Seoul mit Rekord-Schlusskurs - Tokio geschlossen

Frankfurt/Tokio, 23. Nov (Reuters) - Die Hoffnung auf eine baldige Überwindung der Coronavirus-Krise gibt den asiatischen Börsen Auftrieb. Die Börse in Seoul gewann knapp zwei Prozent und schloss mit 2602,59 Punkten so hoch wie noch nie. Zuvor hatte sich der Index bis auf weniger als zwei Zähler an seie bisherige Bestmarke von 2018 herangearbeitet. Der Leitindex der Börsen Shanghai und Shenzhen stieg zeitweise um 1,7 Prozent auf ein Fünfeinhalb-Jahres-Hoch von 5029,65 Stellen. Die japanische Börse blieb wegen eines Feiertages geschlossen. Mut machten Investoren Meldungen, denen zufolge in wenigen Wochen mit den Corona-Impfungen begonnen werden könne, sagte Analyst Jin Jing vom Brokerhaus Caitong. Dies schüre Hoffnungen auf eine Erholung der Weltwirtschaft, während sich der Aufschwung in China verstetigt. Die Rally der südkoreanischen Börse wurde angetrieben von kräftigen Kursgewinnen der Index-Schwergewichte Samsung und Hynix. Die Aktien des ersteren stiegen um bis zu 4,8 Prozent auf ein Rekordhoch von 67.800 Won. Die beiden Konzerne profitierten um knapp 22-prozentigen Anstieg der südkoreanischen Chip-Exporte. Dank einer anhaltend starken Nachfrage werde sich das Gewinnwachstum von Samsung im zweiten Halbjahr 2021 beschleunigen, prognostizierte Analyst Kim Woon-Ho vom Vermögensverwalter IBK. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei Kein Handel Topix Kein Handel Shanghai 3.412,96 +1,0 CSI300 5.002,87 +1,2 Hang Seng 26.418,79 -0,1 Kospi 2.602,59 +1,9 Euro/Dollar 1,1872 Pfund/Dollar 1,3317 Dollar/Yen 103,84 Dollar/Franken 0,9102 Dollar/Yuan 6,5684 Dollar/Won 1.112,18 (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte).)