MÄRKTE-Anleger in Asien weiter optimistisch für 2021

* Nikkei legt 0,5 Prozent zu * Anleger setzen auf Ende der Pandemie Frankfurt/Tokio, 25. Nov (Reuters) - Die Aussicht auf politische Stabilität in den USA und ein Ende der Pandemie durch Impfstoffe gegen das Coronavirus haben weiter für Optimismus an den asiatischen Börsen gesorgt. Nach Wochen politischer Unsicherheit stimmte vor allem das Einlenken von US-Präsident Donald Trump zur Übergabe der Amtsgeschäfte an seinen Nachfolger Joe Biden die Anleger zuversichtlich. Zum Teil nutzten Investoren die gestiegenen Aktienkurse zu Gewinnmitnahmen. "Die Stimmung läuft sich heiß, da wir uns dem Ende eines Wahnsinnsmonats für Risikoaktiva nähern. Man fragt sich also, warum der Markt Anzeichen von Euphorie zeigt, und wir erwarten in Kürze einen gewissen Rückzug", sagte Marktanalyst Kyle Rodda von IG Australia. Trotz aller Risiken, die die Pandemie in den nächsten Monaten noch mit sich bringen werde, positionierten sich Anleger für eine Welt nach der Pandemie. Die Börse in Tokio gab anfängliche Gewinne zum Teil aber wieder ab. Der Nikkei-Index schloss 0,5 Prozent fester bei 26.297 Punkten. Die Börse in Shanghai und der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gaben rund ein Prozent nach. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,6 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 26.296,86 +0,5 Topix 1.767,67 +0,3 Shanghai 3.362,33 -1,2 CSI300 4.910,70 -1,3 Hang Seng 26.638,14 +0,2 Kospi 2.601,54 -0,6 Euro/Dollar 1,1906 Pfund/Dollar 1,3373 Dollar/Yen 104,45 Dollar/Franken 0,9104 Dollar/Yuan 6,5795 Dollar/Won 1.106,75 (Reporter: Katanga Johnson, geschrieben von Katharina Loesche und Stefanie Geiger, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)