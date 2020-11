MÄRKTE-Politische Stabilität in den USA gibt Asia-Börsen Sicherheit

Tokio, 26. Nov (Reuters) - Die Stimmung der Anleger an den asiatischen Börsen ist am Donnerstag weiter von der Aussicht auf politische Stabilität in den USA und den Hoffnungen auf einen Impfstoff noch im Dezember angeheizt worden. “Reduzierte politische Unsicherheiten helfen den Märkten. Es wird für Unternehmen einfacher sein, Investitionen zu tätigen”, sagte Arihiro Nagata, General Manager für globale Investitionen bei der Sumitomo Mitsui Bank. “Aktien sind derzeit ziemlich teuer, aber die Märkte finden immer weniger Gründe, sie zu verkaufen. In diesem Umfeld kann man mit einem Verkauf keine Gewinne erzielen. Die einzige Frage ist, welche Vermögenswerte man kaufen sollte.”

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,7 Prozent höher bei 26.470 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,3 Prozent und lag bei 1772 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,2 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,6 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,2 Prozent auf 104,29 Yen und gab 0,2 Prozent auf 6,5616 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9070 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1924 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0817 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,3389 Dollar.