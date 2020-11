MÄRKTE-Aussicht auf politische Stabilität in USA ermutigt Asien-Anleger

Frankfurt/Tokio, 26. Nov (Reuters) - Die Aussicht auf politische Stabilität in den USA und einen Corona-Impfstoff hat die asiatischen Börsen am Donnerstag getragen. In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,9 Prozent auf 26.537 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,6 Prozent. Die Börse in Shanghai notierte 0,2 Prozent höher. "Verringerte politische Unsicherheiten helfen den Märkten. Es wird für Unternehmen einfacher sein, Investitionen zu tätigen", sagte Arihiro Nagata, General Manager für globale Investitionen bei der Sumitomo Mitsui Bank. Anleger sind erleichtert über das Einlenken von US-Präsident Donald Trump zur Übergabe der Amtsgeschäfte an seinen Nachfolger Joe Biden. Zudem hoffen sie angesichts der positiven Corona-Impfstoffnachrichten darauf, dass die wirtschaftliche Erholung Fahrt aufnimmt. "Aktien sind derzeit ziemlich teuer, aber die Märkte finden immer weniger Gründe, sie zu verkaufen", sagte Nagata. Die einzige Frage sei, welche Vermögenswerte man kaufen solle. Der Run auf US-Techwerte mit frischen Nasdaq-Rekordhochs trieb den Sektor auch in Asien an. SoftBank Group und Tokyo Electron zogen in Japan jeweils 3,3 Prozent an. In China griffen Anleger vor allem bei Finanz- und Konsumaktien zu. Verkauft wurden Titel aus den Sektoren Gesundheitswesen und erneuerbare Energien. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 26.537,31 +0,9 Topix 1.778,25 +0,6 Shanghai 3.369,73 +0,2 CSI300 4.919,59 +0,2 Hang Seng 26.771,49 +0,4 Kospi 2.625,91 +0,9 Euro/Dollar 1,1930 Pfund/Dollar 1,3372 Dollar/Yen 104,31 Dollar/Franken 0,9076 Dollar/Yuan 6,5719 Dollar/Won 1.104,84 (Reporter: Hideyuki Sano, geschrieben von Anika Ross, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)