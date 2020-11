MÄRKTE-Chinesische Daten helfen Börsen in Asien

Tokio, 27. Nov (Reuters) - Starke Konjunkturdaten aus China haben am Freitag Asiens Börsen gestützt. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans legte 0,7 Prozent zu. Die Börse in Shanghai notierte 0,5 Prozent höher. In China stiegen die Gewinne der Industriefirmen den sechsten Monat in Folge. Das Wachstum war so stark wie seit Anfang 2017 nicht mehr. In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,1 Prozent nach auf 26.506,97 Punkte. Auf die Stimmung drückten Zweifel an einer raschen Verteilung von Corona-Impfstoffen. Der Pharmakonzern AstraZeneca erwägt nach Kritik an seinen bisherigen Tests offenbar eine komplett neue weltweite Studie zur Wirksamkeit seines Corona-Impfstoffs.

Im fernöstlichen Devisenhandel tendierte der Euro wenig verändert mit 1,1917 Dollar. Zum Yen büßte die US-Währung 0,2 Prozent ein auf 104,04 Yen. Der Schweizer Franken notierte zum Euro mit 1,0798 Franken und zum Dollar mit 0,9060 Franken. (Reporter: Stanley White geschrieben von Georg Merziger