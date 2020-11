MÄRKTE-Börse Tokio auf 29-Jahres-Hoch - China-Daten überzeugen

Frankfurt/Tokio, 27. Nov (Reuters) - In Erwartung einer deutlichen Konjunkturerholung haben Anleger am Freitag bei asiatischen Aktien zugegriffen. In Tokio schloss der Nikkei-Index auf dem höchsten Stand seit mehr als 29 Jahren. Starke Wirtschaftsdaten aus China, nachlassende politische Unsicherheit in den USA und die Hoffnung auf eine rasche Ausgabe von Corona-Impfstoffen untermauerten die positive Stimmung an den Börsen. "Die Anleger sind zunehmend zuversichtlich, dass sich die Gewinne im nächsten Geschäftsjahr erholen werden", sagte Takuya Hozumi, Anlagestratege beim Vermögensverwalter Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. "Wenn man davon ausgeht, dass die Gewinne im nächsten Jahr um 40 bis 50 Prozent steigen werden, dann sieht die aktuelle Bewertung nicht teuer aus", so Takuya Hozumi. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index stieg den vierten Tag in Folge und gewann 0,4 Prozent auf 26.644 Zähler. Damit stand er so hoch wie seit Januar 1994 nicht mehr. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,5 Prozent. Hersteller von Elektronikteilen profitierten von der Hoffnung auf eine steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen, Breitband-Kommunikation und anderen neuen Technologien. Aktien von Nidec stiegen um 4,2 Prozent, Murata Manufacturing um 1,4 Prozent. Beide Aktien markierten damit Rekordhochs. Die Börse in Shanghai legte 1,1 Prozent zu. In China stiegen die Gewinne der Industriefirmen den sechsten Monat in Folge. Das Wachstum war so stark wie seit Anfang 2017 nicht mehr. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 26.644,71 +0,4 Topix 1.786,52 +0,5 Shanghai 3.408,31 +1,1 CSI300 4.980,77 +1,2 Hang Seng 26.999,62 +0,7 Kospi 2.633,45 +0,3 Euro/Dollar 1,1926 Pfund/Dollar 1,3364 Dollar/Yen 104,02 Dollar/Franken 0,9057 Dollar/Yuan 6,5808 Dollar/Won 1.103,92 (Reporter: Stanley White, geschrieben von Anika Ross, redigiert von XY. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)