MÄRKTE-Asien-Börsen legen Verschnaufpause ein

* Nikkei gibt 0,8 Prozent nach * Höchster Monatsgewinn seit knapp 27 Jahren * Positive Industriedaten aus China Frankfurt/Tokio, 30. Nov (Reuters) - Nach der Rally der vergangenen Wochen haben sich die Anleger an den asiatischen Börsen zum Wochenanfang mit Aktienkäufen zurückgehalten. "Die Märkte sind überkauft und es besteht die Gefahr, dass der Aufwärtstrend kurzfristig unterbrochen wird", sagte Shane Oliver, Leiter der Anlagestrategie bei AMP Capital. Die Aussicht auf eine kräftige Erholung im kommenden Jahr sei aber noch nicht vollständig eingepreist. Unterstützung kam allerdings von positiven Konjunkturdaten aus China. Chinas Industrieproduktion wuchs im November mit dem schnellsten Tempo seit mehr als drei Jahren. In Tokio gab der Nikkei-Index am Montag 0,8 Prozent nach auf 26.434 Punkte. Auf Monatssicht legte der Nikkei aber im November 15 Prozent zu und verbuchte damit den höchsten Monatszuwachs seit fast 27 Jahren. Treiber waren vor allem die Fortschritte bei der Entwicklung eines Impfstoffes gegen das Coronavirus sowie die abnehmende Unsicherheit nach der US-Präsidentschaftswahl. Die chinesische Börse in Shanghai büßte anfängliche Gewinne im Handelsverlauf wieder ein und gab 0,5 Prozent nach. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen notierte 0,4 Prozent niedriger. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,2 Prozent und legte im Monatsverlauf um elf Prozent zu. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 26.433,62 -0,8 Topix 1.754,92 -1,8 Shanghai 3.391,76 -0,5 CSI300 4.960,25 -0,4 Hang Seng 26.472,73 -1,6 Kospi 2.591,34 -1,6 Euro/Dollar 1,1967 Pfund/Dollar 1,3346 Dollar/Yen 104,02 Dollar/Franken 0,9029 Dollar/Yuan 6,5859 Dollar/Won 1.107,04 (Reporter: Wayne Cole, geschrieben von Katharina Loesche und Stefanie Geiger, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)