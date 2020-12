MÄRKTE-Impfhoffnung treibt Nikkei auf höchsten Stand seit April 1991

Frankfurt/Tokio, 01. Dez (Reuters) - Die Hoffnung auf einen Impfstoff und damit ein Ende der Corona-Pandemie hat die asiatischen Aktienmärkte zum Monatsauftakt beflügelt. In Tokio ging der 225 Werte umfassende Nikkei am Dienstag 1,3 Prozent fester bei 26.787,54 Punkten aus dem Handel - auf dem höchsten Niveau seit fast drei Jahrzehnten. Für Kauflaune sorgte der US-Impfstoffentwickler Moderna, der in den USA einen Antrag auf Notfallzulassung für sein Corona-Mittel stellte. Für zusätzliche Kauflaune in Japan sorgte die Ankündigung der Regierung, ein weiteres Konjunkturpaket aufzulegen, um die Folgen der derzeit steigenden Corona-Infektionen abzumildern. Auch in China und an vielen anderen Märkten in der Region ging es aufwärts. In der Volksrepublik schaffte die Industrie im November das stärkste Wachstum seit einem Jahrzehnt, wie aus dem Caixin/Markit-Einkaufsmanagerindex hervorgeht. "Das war eines der besten Ergebnisse seit vielen vielen Jahren in China und dürfte auf eine Konjunkturerholung in der ganzen Region hinweisen", sagte John Woods, Chefinvestor für den asiatisch-pazifischen Raum bei der Privatbank der Credit Suisse. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 26.787,54 +1,3 Topix 1.768,38 +0,8 Shanghai 3.451,94 +1,8 CSI300 5.067,10 +2,2 Hang Seng 26.595,59 +1,0 Kospi 2.634,25 +1,7 Euro/Dollar 1,1964 Pfund/Dollar 1,3389 Dollar/Yen 104,32 Dollar/Franken 0,9066 Dollar/Yuan 6,5635 Dollar/Won 1.105,31 (Reporter: Stanley White und Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer +49 30 2201 33702)