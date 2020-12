MÄRKTE-Anleger an asiatischen Börsen machen Kasse

Frankfurt/Tokio, 02. Dez (Reuters) - Gewinnmitnahmen haben die asiatischen Börsen am Mittwoch gebremst. In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,1 Prozent auf 26.800,98 Punkte zu. Damit notierte er auf dem höchsten Stand seit April 1991. "Da der Nikkei so nahe bei 27.000 liegt, werden die Anleger etwas vorsichtig. Wir haben viele gute Nachrichten eingepreist. Aber ich glaube auch nicht, dass der Markt so stark fallen wird", sagte Ökonom Naoya Oshikubo vom Vermögensverwalter Sumitomo Mitsui Trust Asset Management. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,3 Prozent. Die Börse in Shanghai trat auf der Stelle. Eine Kombination aus Optimismus in Bezug auf den Impfstoff und Stimuli von Regierung und Zentralbank stütze die Märkte weiterhin, sagte Michael McCarthy, Stratege bei CMC Markets. Pfizer und die deutsche BioNTech haben am Dienstag die Zulassung ihres Impfstoffkandidaten bei der europäischen Regulierungsbehörde beantragt. Bei Papieren mit zuletzt deutlichen Kursgewinnen wie Sony und Hoya machten Investoren Kasse. Recruit Holdings fielen um 4,7 Prozent, nachdem Großaktionäre einen teilweisen Verkauf ihrer Anteile ankündigten. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 26.800,98 +0,1 Topix 1.773,97 +0,3 Shanghai 3.449,38 -0,1 CSI300 5.067,14 +0,0 Hang Seng 26.549,37 -0,1 Kospi 2.675,90 +1,6 Euro/Dollar 1,2081 Pfund/Dollar 1,3436 Dollar/Yen 104,48 Dollar/Franken 0,8990 Dollar/Yuan 6,5617 Dollar/Won 1.100,88 (Reporter: Hideyuki Sano, geschrieben von Anika Ross, redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)