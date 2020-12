MÄRKTE-Asiens Börsen kommen nicht vom Fleck - Dollar unter Druck

Frankfurt/Sydney, 03. Dez (Reuters) - Enttäuschende Daten zum US-Arbeitsmarkt haben die Kauflaune an den asiatischen Aktienmärkten getrübt. In Tokio ging der 225 Werte umfassende Nikkei-Index am Donnerstag unverändert bei 26.809,37 Punkten aus dem Handel. In China gaben die Kurse etwas nach. "Der Corona-Impfstoff ist zunehmend in den Kursen eingepreist", sagte Michael Frazis, Portfoliomanager bei der Vermögensverwaltung Frazis Capital Partners in Sydney. "Noch vor ein paar Monaten wusste niemand, wie schwer die Pandemie ausfällt oder wie die Wahl ausgeht. Jetzt sind beide Quellen der Unsicherheit beseitigt." Weil im Kampf gegen die Pandemie derzeit weltweit wieder schärfere Restriktionen gelten, wurden zuletzt in den USA weniger neue Stellen in der Privatwirtschaft geschaffen. Am Devisenmarkt setzte der Dollar seinen Sinkflug fort, der Euro stieg über die Marke bei 1,21 Dollar und erreichte den höchsten Stand seit April 2018. In Großbritannien erhielt am Mittwoch der Impfstoff von Biontech und Pfizer eine Notfallzulassung. Kommende Woche soll es mit den ersten Impfungen losgehen - Großbritannien ist damit das erste westliche Land, in dem das Anti-Corona-Mittel zum Einsatz kommen wird. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 26.809,37 +0,0 Topix 1.775,25 +0,1 Shanghai 3.442,47 -0,2 CSI300 5.057,70 -0,2 Hang Seng 26.720,51 +0,7 Kospi 2.690,57 +0,6 Euro/Dollar 1,2112 Pfund/Dollar 1,3385 Dollar/Yen 104,47 Dollar/Franken 0,8939 Dollar/Yuan 6,5641 Dollar/Won 1.096,43 (Reporter: Swati Pandey, geschrieben von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer +49 30 2201 33702)