MÄRKTE-Hoffnung auf US-Hilfspaket treibt Asiens Börsen

Frankfurt/Tokio, 04. Dez (Reuters) - Die Hoffnung auf ein umfangreiches Hilfspaket für die US-Wirtschaft hat zum Wochenschluss für Kauflaune an den asiatischen Aktienmärkten gesorgt. Der MSCI-Index für die asiatischen Aktien ohne Japan legte zu. In Tokio notiert der 225 Werte umfassende Nikkei derzeit auf dem höchsten Niveau seit fast drei Jahrzehnten. Das nutzten Anleger zum Wochenschluss für Gewinnmitnahmen, das Barometer ging 0,2 Prozent schwächer bei 26.751,24 Punkten aus dem Handel. Im US-Kongress kamen am Donnerstag Gespräche über ein gut 900 Milliarden Dollar schweres Hilfspaket voran. "Eine Vereinbarung vor dem Jahresende galt noch vor Kurzem als fast unmöglich, aber jetzt scheint es so zu sein, als ob ein Paket doch noch in Reichweite gerät", sagte Norihiro Fujito, Chefstratege bei Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. Auf die Stimmung drückten jedoch Sorgen, dass es noch länger dauern könnte, bis ausreichend Corona-Impfstoff zur Verfügung steht. Der US-Pharmakonzern Pfizer erklärte, es habe Schwierigkeiten bei der Lieferkette für seinen gemeinsam mit dem Mainzer Unternehmen Biontech Impfstoff gegeben, weswegen das Auslieferungsziel gesenkt worden sei. Diese Probleme seien inzwischen aber behoben. Trotz steigender Corona-Zahlen stiegen die Kurse in Südkorea den vierten Tag in Folge und markierten ein Rekordhoch. Vor allem die Papiere von Chipherstellern wie Samsung und Hynix waren gefragt. Ihr Rivale Micron hatte bei einem Werk in Taiwan mit einem Stromausfall zu kämpfen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 26.751,24 -0,2 Topix 1.775,94 +0,0 Shanghai 3.444,58 +0,1 CSI300 5.065,92 +0,2 Hang Seng 26.783,77 +0,2 Kospi 2.731,45 +1,3 Euro/Dollar 1,2156 Pfund/Dollar 1,3453 Dollar/Yen 103,89 Dollar/Franken 0,8904 Dollar/Yuan 6,5319 Dollar/Won 1.082,90 (Reporter: Hideyuki Sano, geschrieben von Christina Amann, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer +49 30 2201 33702)