MÄRKTE-Spannungen US/China beenden Aktienrally in Asien

Frankfurt, 07. Dez (Reuters) - Wegen der wieder aufgeflammten Spannungen zwischen den USA und China gehen einige Asien-Anleger auf Nummer sicher und machen Kasse. Der japanische Nikkei-Index schloss am Montag ein knappes Prozent im Minus bei 26.547,44 Punkten, nachdem er zuvor mit 26.894,25 Zählern den höchsten Stand seit fast 30 Jahren markiert hatte. Die Börse Shanghai büßte 0,8 Prozent auf 3416,84 Stellen ein. Der südkoreanische Kospi konnte sein Rekordhoch von 2754,01 Punkten ebenfalls nicht halten. Hier drückte zusätzlich die Verschärfung der Coronavirus-Beschränkungen auf die Stimmung. Auslöser der Gewinnmitnahmen war ein Reuters-Bericht, dem zufolge die USA Sanktionen gegen bis zu 14 chinesische Beamte planen. Grund sei deren Rolle beim Ausschluss gewählter pro-demokratischer Volksvertreter in Hongkong, sagten Insider. "Der Markt hatte sich Sorgen gemacht hat, dass US-Präsident Donald Trump kurz vor seinem Abgang nach Vergeltung für China suchen würde. Diese Nachricht spricht für diese Angst", sagte Anlagestratege Kyle Rodda vom Brokerhaus IG. Vor diesem Hintergrund zogen sich Investoren auch aus der chinesischen Währung zurück. Im Gegenzug gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 6,5414 Yuan. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 26.547,44 -0,8 Topix 1.760,75 -0,9 Shanghai 3.415,83 -0,8 CSI300 5.021,85 -0,9 Hang Seng 26.470,74 -1,4 Kospi 2.745,44 +0,5 Euro/Dollar 1,2123 Pfund/Dollar 1,3393 Dollar/Yen 104,14 Dollar/Franken 0,8912 Dollar/Yuan 6,5411 Dollar/Won 1.082,90 (Reporter: Hakan Ersen redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte).)