MÄRKTE-Steigende Infektionszahlen verunsichern Anleger in Asien

* Nikkei gibt 0,3 Prozent nach * Fokus auf weitere Hilfspakete Frankfurt/Tokio, 08. Dez (Reuters) - Weiter steigende Infektionszahlen beim Coronavirus haben die asiatischen Aktienmärkte am Dienstag unter Druck gesetzt. Die Aussicht auf weitere Hilfspakete sowie gute Wirtschaftsdaten aus Japan hielten die Verluste allerdings in Schach. Neben der Pandemie bereiteten auch die wieder aufgeflammten Spannungen zwischen den USA und China den Anlegern Sorge. "Es geht darum, herauszufinden, was der nächste Katalysator für diese Märkte ist", sagte Tom Piotrowski, Analyst bei CommSec. In Tokio gab der Nikkei-Index 0,3 Prozent nach auf 26.467 Punkte und schloss damit nach einer Rally den dritten Handelstag in Folge niedriger. Für positive Impulse sorgte ein neues Konjunkturpaket in Höhe von 708 Milliarden Dollar, das Japan zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Pandemie-Folgen auf den Weg bringen will. Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,3 Prozent. Auch in Südkorea geriet der Index wegen wieder steigender Infektionszahlen unter Druck. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 26.467,08 -0,3 Topix 1.758,81 -0,1 Shanghai 3.410,18 -0,2 CSI300 5.009,88 -0,3 Hang Seng 26.304,07 -0,8 Kospi 2.700,93 -1,6 Euro/Dollar 1,2109 Pfund/Dollar 1,3342 Dollar/Yen 104,11 Dollar/Franken 0,8911 Dollar/Yuan 6,5370 Dollar/Won 1.085,86 (Reporter: Pete Schroeder, Julie Zhu; geschrieben von Katharina Loesche und Stefanie Geiger, redigiert von . Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)