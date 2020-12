MÄRKTE-Aussicht auf Hilfspakete und Impfstoffe treibt Asien-Börsen

* Nikkei auf Rekordkurs * Investoren setzen auf Überwinden der Pandemie * Gewinnmitnahmen in China Frankfurt/Tokio, 09. Dez (Reuters) - Positive Nachrichten über weitere Impfstoffe gegen das Coronavirus und die Aussicht auf neue Konjunkturhilfen haben die asiatischen Aktienmärkte befeuert. Für Kauffreude sorgte ein Vorstoß der US-Regierung, ein langersehntes weiteres Corona-Hilfspaket auf den Weg zu bringen. Zudem hofften die Investoren auf ein Überwinden der Pandemie durch Impfprogramme. Der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson erklärte, er könnte früher als bislang angenommen Daten zu seinem Corona-Impfstoff vorlegen. Auch Pfizer und BioNTech nahmen eine wichtige Hürde zur Zulassung ihres Medikaments. In Tokio kletterte der Nikkei-Index 1,3 Prozent auf 26.818 Punkte auf den höchsten Stand seit mehr als 29 Jahren. Die Stimmung erhielt zusätzlichen Auftrieb durch Daten, die auf eine Erholung der Investitionsausgaben in Japan hindeuteten. In Südkorea zog der Index rund zwei Prozent an und war damit ebenfalls auf Rekordkurs. Gegen den Trend büßte die Börse in ShanghaiC sowie der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen wegen Gewinnmitnahmen rund ein Prozent ein. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 26.817,94 +1,3 Topix 1.779,42 +1,2 Shanghai 3.371,96 -1,1 CSI300 4.942,70 -1,3 Hang Seng 26.462,12 +0,6 Kospi 2.755,47 +2,0 Euro/Dollar 1,2132 Pfund/Dollar 1,3368 Dollar/Yen 104,20 Dollar/Franken 0,8878 Dollar/Yuan 6,5218 Dollar/Won 1.084,58 (Reporter: Stanley White; geschrieben von Stefanie Geiger, redigiert von . Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)