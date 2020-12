MÄRKTE-Streit um Brexit und US-Konjunkturpaket drücken Asiens Börsen

Frankfurt/Tokio, 10. Dez (Reuters) - Der Brexit-Streit und das Tauziehen um weitere US-Konjunkturhilfen zehren an den Nerven der Asien-Anleger. Einige gingen daher auf Nummer sicher und machten am Donnerstag Kasse, sagte Anlagestratege Ayako Sera von der Sumitomo Mitsui Trust Bank. Der japanische Nikkei-Index verlor 0,2 Prozent auf 26.756 Punkte und die Börse Shanghai notierte kaum verändert bei 3371 Zählern. Der Leitindex Südkoreas büßte 0,3 Prozent ein, nachdem er zunächst auf ein Rekordhoch von 2765,46 Stellen gestiegen war. Hier lasteten zusätzlich wieder steigende Coronavirus-Infektionszahlen auf der Stimmung. Nachdem ein Brexit-Spitzengespräch am Mittwochabend keinen Durchbruch gebracht hatte, setzten sich Großbritannien und die EU eine neue Frist "bis Ende des Wochenendes" für eine Einigung über die künftigen Beziehungen. In den USA verabschiedete das Repräsentantenhaus einen Nothaushalt, um die Zahlungsunfähigkeit des Landes zu verhindern. Über weitere Maßnahmen zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie konnten sich die beiden Kammern des US-Kongresses bislang aber nicht verständigen. Unterdessen verbuchte Softbank mit einem Plus von knapp elf Prozent den größten Tagesgewinn seit einem Dreivierteljahr. Der Technologie-Investor ist am US-Essenlieferanten DoorDash beteiligt, der bei seinem Börsendebüt am Mittwoch Aktienkurs nahezu verdoppelt hatte. Dadurch macht Softbank einen Buchgewinn von mehr als elf Milliarden Dollar. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 26.756,24 -0,2 Topix 1.776,21 -0,2 Shanghai 3.373,82 +0,1 CSI300 4.941,43 +0,0 Hang Seng 26.358,58 -0,5 Kospi 2.746,46 -0,3 Euro/Dollar 1,2087 Pfund/Dollar 1,3347 Dollar/Yen 104,45 Dollar/Franken 0,8893 Dollar/Yuan 6,5442 Dollar/Won 1.089,34 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte).)