MÄRKTE-Impfstoff-Hoffnungen geben Asiens Börsen Auftrieb

Frankfurt/Tokio, 14. Dez (Reuters) - In der Hoffnung auf eine rasche Überwindung der Coronavirus-Krise steigen Investoren in die asiatischen Aktienmärkte ein. Der japanische Nikkei-Index stieg am Montag um 0,3 Prozent auf 26.732 Punkte und die Börse Shanghai um 0,7 Prozent auf 3369 Zähler. Der südkoreanische Leitindex kletterte zeitweise sogar auf ein Rekordhoch von 2782,79 Stellen, bevor steigende Infektionszahlen Gewinnmitnahmen auslösten. Mut schöpften Investoren aus der Notfall-Zulassung des Corona-Impfstoffs der Mainzer Firma BioNTech und ihres Partners Pfizer in den USA. Konkurrent Moderna könnte bis kommenden Freitag grünes Licht von den Behörden bekommen, sagte Volkswirt Tapas Strickland von der National Australia Bank. Japans Aktienwerte erhielten Börsianern zufolge zusätzlichen Rückenwind von der überraschend guten Stimmung in den dortigen Industriekonzernen. Drohende zusätzliche Pandemie-Restriktionen bremsten den Anstieg allerdings. Letzteres hievte Nintendo auf ein Zwölfeinhalb-Jahres-Hoch von 62.500 Yen. Der Videospiele-Anbieter gilt als Profiteur der Beschränkung des öffentlichen Lebens. Mitsubishi Heavy Industries verbuchten mit einem Plus von 7,5 Prozent den größten Tagesgewinn seit vier Jahren. Dem Wirtschaftsblatt "Nikkei" zufolge gewann den US-Konzern Lockheed Martin als Partner für den Bau eines neuen Kampfjets. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 26.732,44 +0,3 Topix 1.790,52 +0,5 Shanghai 3.369,12 +0,7 CSI300 4.934,84 +0,9 Hang Seng 26.392,58 -0,4 Kospi 2.762,20 -0,3 Euro/Dollar 1,2141 Pfund/Dollar 1,3355 Dollar/Yen 103,95 Dollar/Franken 0,8885 Dollar/Yuan 6,5399 Dollar/Won 1.093,02