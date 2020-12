MÄRKTE-Hoffnung auf Hilfspaket bringt Asiens Anleger in Feiertagslaune

Frankfurt/Singapur, 17. Dez (Reuters) - Die Aussicht auf noch lange Zeit andauernde ultralockere Geldpolitik in den USA und ein Hilfspaket für die US-Wirtschaft hat bei den Anlegern in Asien für eine frohe Vorweihnachtsstimmung gesorgt. Der MSCI-Index für die asiatischen Werte ohne Japan markierte am Donnerstag ein Rekordhoch. In Tokio ging der 225 Werte umfassende Nikkei 0,2 Prozent höher bei 26.806.67 Punkten aus dem Handel. In China legten die Kurse sogar mehr als ein Prozent zu. Die US-Notenbank hatte signalisiert, ihre Zinsen auch nach der Corona-Krise auf ihrem ultraniedrigen Niveau zu belassen. Zugleich äußerten sich Vertreter der Demokraten und Republikaner im US-Kongress so optimistisch zu der Aussicht eines neuen Konjunkturpakets wie seit Monaten nicht. Dazu komme der Beginn der Massenimpfungen gegen das Coronavirus. All das spreche dafür, dass die Jahresend-Rally anhalten werde, sagte Vishnu Varathan, Chefvolkswirt bei Mizuho in Singapur. "Wenn die Neuinfektionen nicht verrückt spielen ... denke ich, dass wir das Potenzial für eine sogenannte Santa-Rally bis zum Jahresende haben." In Tokio schnellten die Aktien der Post-Versicherung um zehn Prozent nach oben. Medienberichten zufolge will das Unternehmen Anteilsscheine im Volumen von 2,9 Milliarden Dollar von seiner Muttergesellschaft zurückkaufen. Die Papiere von Fujifilm gaben dagegen drei Prozent nach. Das Unternehmen entwickelt inzwischen auch Medikamente gegen die vom Coronavirus ausgelöste Krankheit Covid-19. Die japanische Regierung konnte einem Bericht zufolge jedoch keine Wirksamkeit des Mittels Avigan gegen die Erkrankung erkennen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 26.806,67 +0,2 Topix 1.792,58 +0,3 Shanghai 3.404,87 +1,1 CSI300 5.017,48 +1,3 Hang Seng 26.570,47 +0,4 Kospi 2.770,43 -0,1 Euro/Dollar 1,2228 Pfund/Dollar 1,3571 Dollar/Yen 103,19 Dollar/Franken 0,8831 Dollar/Yuan 6,5332 Dollar/Won 1.091,77 (Reporterin: Tom Westbrook, geschrieben von Christina Amann, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer +49 30 2201 33702)