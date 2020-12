MÄRKTE-Corona-Zahlen lasten auf Tokioter Börse

Tokio, 18. Dez (Reuters) - Steigende Corona-Fallzahlen in Tokio haben am Freitag den japanischen Aktienmarkt belastet. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index büßte 0,2 Prozent ein auf 26.756,89 Punkte. Die Börse in Shanghai notierte kaum verändert. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg 0,7 Prozent.

Im fernöstlichen Devisenhandel büßte der Euro 0,2 Prozent ein auf 1,2250 Dollar. Zum Yen stieg die US-Währung 0,3 Prozent auf 103,40 Yen. Der Schweizer Franken notierte zum Euro mit 1,0837 Franken und zum Dollar mit 0,8847 Franken.