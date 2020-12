MÄRKTE-Corona-Sorgen und US-Sanktionen belasten Asiens Börsen

Frankfurt/Tokio, 18. Dez (Reuters) - Wegen der weiter steigenden Coronavirus-Infektionen gehen einige Asien-Anleger auf Nummer sicher und machen vor dem Wochenende Kasse. Der japanische Nikkei-Index fiel am Freitag um 0,2 Prozent auf 26.763 Punkte. Die Börse Shanghai büßte 0,4 Prozent auf 3393 Zähler ein. Hier lasteten Börsianern zufolge drohende US-Sanktionen auf der Stimmung. Insidern zufolge will die Regierung in Washington 80 weitere Firmen mit angeblichen Verbindungen zum chinesischen Militär auf eine schwarze Liste setzen lassen. Die Aussicht auf die Zulassung weiterer Coronavirus-Impfstoffe verhindere größere Kursrücksetzer, sagte Kozo Koide, Chef-Volkswirt des Vermögensverwalters Asset Management One. Allerdings unterschätzten viele Anleger die Unwägbarkeiten. "Es ist unklar, wie lange die Wirkung der Impfung anhält. Anleger werden enttäuscht sein, wenn sich herausstellt, dass die Impfung nicht wie die für Masern ein ganzes Leben lang hält." Gewinne nahmen Investoren unter anderem bei Toyota mit. Die Aktien des Autobauers verloren gut ein Prozent, nachdem sie am Donnerstag auf den höchsten Stand seit etwa viereinhalb Jahren geklettert waren. In China stiegen die Titel der Kohleförderer Shanghai Datun, Datong und Anhi Hengyuan dagegen jeweils um die maximal möglichen zehn Prozent. Wegen der raschen wirtschaftlichen Erholung von den Coronavirus-Folgen und kalter Witterung ist der Energiebedarf staatlichen Angaben zufolge höher als üblich. Einige chinesische Städte berichteten von Stromausfällen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 26.763,39 -0,2 Topix 1.793,24 +0,0 Shanghai 3.392,40 -0,4 CSI300 4.995,92 -0,4 Hang Seng 26.466,61 -0,8 Kospi 2.772,18 +0,1 Euro/Dollar 1,2249 Pfund/Dollar 1,3544 Dollar/Yen 103,34 Dollar/Franken 0,8846 Dollar/Yuan 6,5401 Dollar/Won 1.097,77 (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte).)