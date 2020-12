MÄRKTE-Neue Corona-Variante verdirbt Asiens Anlegern die Stimmung

Frankfurt/Sydney, 21. Dez (Reuters) - Die neue Coronavirus-Variante aus Großbritannien schlägt zum Wochenauftakt den Anlegern in Fernost auf die Stimmung. In Tokio ging der 225 Werte umfassende Nikkei am Montag 0,2 Prozent niedriger bei 26.714,42 Punkten aus dem Handel. Auch der MSCI-Index für die asiatischen Werte ohne Japan entfernte sich wieder etwas von seinem Rekordhoch. Die Virusmutation ist nach Einschätzung der britischen Regierung deutlich ansteckender als die bislang bekannten Varianten des Coronavirus. Um zu verhindern, dass dieser Erreger eingeschleppt wird, stoppte Deutschland wie mehrere andere europäische Länder Flüge aus Großbritannien. Auch der starke Yen drückte in Japan auf die Stimmung. Die japanische Währung ist derzeit so stark wie zuletzt im November 2016, von den Turbulenzen im März abgesehen. "Einige Investoren machen sich Sorgen, dass die Aktien überkauft sind, und deswegen ist es verlockend, Gewinne nach den negativen Nachrichten zum Coronavirus mitzunehmen", sagte Kiyoshi Ishigane, Chef-Fondsmanager bei der Vermögensverwaltung Mitsubishi UFJ Kokusai. Bei den Einzelwerten legten die Papiere von Softbank 1,6 Prozent zu. Einem Medienbericht zufolge will der Vision Fund des Unternehmens zwischen 500 und 600 Millionen Dollar über einen Börsengang seiner Beteiligungsgesellschaft am Markt aufnehmen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 26.714,42 -0,2 Topix 1.789,05 -0,2 Shanghai 3.420,57 +0,8 CSI300 5.046,84 +0,9 Hang Seng 26.374,99 -0,5 Kospi 2.778,65 +0,2 Euro/Dollar 1,2175 Pfund/Dollar 1,3296 Dollar/Yen 103,52 Dollar/Franken 0,8878 Dollar/Yuan 6,5502 Dollar/Won 1.102,46 (Reporter: Wayne Cole und Christina Amann, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer +49 30 2201 33702)