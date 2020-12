MÄRKTE-Virus-Variante verdirbt asiatischen Anlegern die Kauflaune

Hongkong/New York. 22. Dez (Reuters) - Die Abriegelung Großbritanniens aus Furcht vor einer Coronavirus-Mutation zwingt die asiatischen Anleger in die Knie. “Eine Verschärfung der europäischen Covid-19-Beschränkungen als Reaktion auf die neuen Variante, die sich schneller ausbreiten soll, sollte und hat natürlich negative Auswirkung auf die Kurse wegen der kurzfristigen Auswirkungen auf das globale Wachstum hervorgerufen”, sagte Stephen Innes, Aktienstratege bei Axi. Die Einigung zwischen den Republikanern und Demokraten auf ein neues Corona-Hilfspaket rückte in dem Zusammenhang in den Hintergrund. Weltweit stellten die Länder Flugverbindungen von und nach Großbritannien aus Sorge um eine Ausbreitung des neuen, möglicherweise ansteckenderen Virus-Stammes ein, Grenzen wurden geschlossen.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,5 Prozent tiefer bei 26.582 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,1 Prozent und lag bei 1769 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,1 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,5 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 103,39 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,5498 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,8861 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,2228 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0841 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,5 Prozent auf 1,3401 Dollar. (Reporter: Kane Wu und John McCrank Geschrieben von Katharina Loesche. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer +49 30 2201 33711 oder +49 30 2201 33702)