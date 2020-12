MÄRKTE-Virusmutation bremst auch Asiens Börsen

Frankfurt/Tokio, 22. Dez (Reuters) - Die britische Virusmutation dämpft an den asiatischen Aktienmärkten die Hoffnung auf eine rasche Konjunkturerholung. In Tokio ging der 225 Werte umfassende Nikkei-Index am Dienstag ein Prozent schwächer bei 26.436,39 Punkten aus dem Handel, das ist der stärkste Rückgang seit etwa einem Monat. Auch in China und an vielen anderen asiatischen Märkten gaben die Kurse nach. Viele Anleger nutzten aber auch die Kursgewinne der vergangenen Tage und Wochen für Gewinnmitnahmen vor den Weihnachtstagen, sagte Yasuo Sakuma, Chefinvestor bei Libra Investments. "Ich habe das selber genau so gemacht." Die neue Virusvariante breitet sich derzeit vor allem in Großbritannien rasch aus. Sie soll deutlich ansteckender sein als das ursprüngliche Virus. Um zu verhindern, dass noch mehr Menschen krank werden, wurden daher die Schutzvorkehrungen verschärft und der Verkehr zwischen Großbritannien und Kontinentaleuropa weitgehend zum Erliegen gebracht. Am Montag waren als Reaktion darauf die Kurse an den europäischen Aktienmärkten so stark gesunken wie seit zwei Monaten nicht. In Tokio kamen Sorgen wegen steigender Infektionszahlen dazu. Der Gouverneur von Tokio, Yuriko Koike, rief die 14 Millionen Einwohner der Hauptstadt dazu auf, zu Hause zu bleiben. Das setzte vor allem Flug- und Bahngesellschaften unter Druck: Die Papiere der East Japan Railway gaben 2,1 Prozent nach, die von ANA 2,3 Prozent. Auch Ölfirmen wurden verkauft: Die Papiere von Inpex sanken um fünf Prozent, die von Eneos 2,7 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 26.436,39 -1,0 Topix 1.761,12 -1,6 Shanghai 3.356,78 -1,9 CSI300 4.964,77 -1,6 Hang Seng 26.048,93 -1,0 Kospi 2.733,68 -1,6 Euro/Dollar 1,2222 Pfund/Dollar 1,3407 Dollar/Yen 103,41 Dollar/Franken 0,8865 Dollar/Yuan 6,5499 Dollar/Won 1.108,77 (Reporter: Hideyuki Sano und Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer +49 30 2201 33702)