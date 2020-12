MÄRKTE-Trumps Hilfspaket-Blockade lässt Asien-Börsen kalt

Frankfurt/Tokio, 23. Dez (Reuters) - Die Blockade des milliardenschweren Corona-Hilfspakets durch den scheidenden US-Präsidenten Donald Trump hat die Anleger in Asien weitgehend kalt gelassen. "Persönlich glauben wir, dass der Präsident das Paket zum letztmöglichen Zeitpunkt doch noch unterzeichnet", schrieb Andrew Brenner, Anleiheexperte beim Broker NatAlliance, am Mittwoch. "Aber der echte Reality-TV-Star wird bis zum Ende warten." Trump hatte die geplanten Auszahlungen von 600 Dollar an US-Amerikaner als "lächerlich niedrig" bezeichnet und eine Erhöhung auf 2000 Dollar gefordert. In Tokio ging der 225 Werte umfassende Nikkei 0,3 Prozent fester bei 26.524,79 Punkten aus dem Handel. Vor allem Pharma- und Technologiewerte waren gefragt: Viele Börsianer befürchten, dass sich auch nach der Zulassung der ersten Impfstoffe der Kampf gegen das Coronavirus noch länger hinziehen könnte. "Die Leute kaufen diese Aktien bei Rückgängen, weil sie damit rechnen, dass sie im kommenden Jahr das Wachstum anführen werden", sagte ein Händler. In China legten die Kurse ebenfalls zu. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 26.524,79 +0,3 Topix 1.765,21 +0,2 Shanghai 3.382,32 +0,8 CSI300 5.007,12 +0,9 Hang Seng 26.302,85 +0,7 Kospi 2.759,82 +1,0 Euro/Dollar 1,2189 Pfund/Dollar 1,3434 Dollar/Yen 103,41 Dollar/Franken 0,8879 Dollar/Yuan 6,5359 Dollar/Won 1.107,06 (Reporter: Stanley White und Christina Amann, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer +49 30 2201 33702)