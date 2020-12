MÄRKTE-Aussicht auf Brexit-Einigung stützt Tokioter Börse

Berlin/Tokio, 24. Dez (Reuters) - Die Aussicht auf ein Brexit-Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien hat der Tokioter Börse am Donnerstag Auftrieb gegeben. Bei den seit Monaten laufenden Verhandlungen zeichnete sich kurz vor Ende der Übergangsfrist doch noch eine Einigung ab, mit der Schäden für die Wirtschaft durch den britischen EU-Austritt abgewendet werden können. Zudem stützten Hoffnungen die Kurse, dass die anlaufenden Impfungen gegen das Coronavirus dazu beitragen, die Pandemie allmählich eindämmen zu können. In Tokio ging der 225 Werte umfassende Nikkei 0,5 Prozent fester bei 26.668,35 Punkten aus dem Handel. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ohne Japan stieg um 0,45 Prozent. In China gaben die Kurse dagegen leicht nach. An der Hongkonger Börse brachen die Aktien des chinesischen Amazon-Rivalen Alibaba um rund acht Prozent ein. Händler verwiesen auf Ermittlungen chinesischer Behörden gegen das Unternehmen wegen angeblichen Verstößen gegen das Monopolrecht. Außerdem sollen Vertreter des Zahlungsabwicklers Ant, der zu Alibaba gehört, von den Behörden einbestellt werden. Der Hongkonger Leitindex Hang Seng legte dennoch 0,2 Prozent zu. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 26.668,35 +0,5 Topix 1.774,27 +0,5 Shanghai 3.363,11 -0,6 CSI300 5.000,02 -0,1 Hang Seng 26.386,56 +0,2 Kospi 2.806,86 +1,7 Euro/Dollar 1,2205 Pfund/Dollar 1,3575 Dollar/Yen 103,55 Dollar/Franken 0,8880 Dollar/Yuan 6,5333 Dollar/Won 1.102,27 (Reporter: Hideyuki Sano; bearbeitet von Christian Götz; redigiert von . Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte).)