MÄRKTE-Tokioter Börse tritt auf der Stelle - Brexit-Deal stützt

Tokio, 25. Dez (Reuters) - Die Tokioter Börse hat sich am Freitag kaum vom Fleck bewegt. Der Nikkei der 225 führenden Werte schloss unverändert bei 26.656 Punkten. Der breiter gefasste Topix gewann 0,2 Prozent auf 1778 Zähler. Die Handelsumsätze blieben niedrig. Die Einigung der Europäischen Union (EU) und Großbritanniens auf ein Brexit-Handelsabkommen kurz vor Ablauf der Frist zum Ende der Übergangsfrist am Jahreswechsel und das Anlaufen von Impfungen gegen das Coronavirus stützte die Kurse, wie Händler erläuterten. Bei den Einzelwerten waren die Aktien von Nippon Yusen mit einem Aufschlag von 6,5 Prozent gefragt. Die Reederei hatte zuvor ihre Gewinnprognose erhöht. In Shanghai legte das chinesische Börsenbarometer ein Prozent zu. In Hongkong und Südkorea wurde nicht gehandelt. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 26.656,61 +0,0 Topix 1.778,41 +0,2 Shanghai 3.396,56 +1,0 CSI300 5.042,01 +0,8 Hang Seng Kein Handel Kospi Kein Handel Euro/Dollar 1,2195 Pfund/Dollar 1,3558 Dollar/Yen 103,52 Dollar/Franken 0,8885 Dollar/Yuan 6,5224 Dollar/Won 1.099,69 (Reporter: Stanley White; bearbeitet von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte).)