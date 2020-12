MÄRKTE-Klarheit über Corona-Hilfen treibt Anleger an die Asien-Börsen

Tokio, 28. Dez (Reuters) - Die Unterzeichnung der Corona-Hilfen durch US-Präsident Donald Trump beflügelt am Montag die Asien-Börsen. Für die Märkte sei es positiv, dass Klarheit über die Konjunkturhilfen bestünde, sagte Masahiro Ichikawa, Chefstratege bei Sumitomo Mitsui DS Asset Management. “Andererseits haben die Märkte lange über diesen Anreiz gesprochen, und ich würde sagen, dass das meiste davon bereits eingepreist ist.” Trump hatte am Sonntag (Ortszeit) seine Blockadehaltung gegenüber den neuen Corona-Hilfen in Höhe von rund 900 Milliarden Dollar aufgegeben und mit seiner Unterschrift das Gesetz mit dem neuen Haushalt in Kraft gesetzt.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,5 Prozent höher bei 26.798 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,3 Prozent und lag bei 1783 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,7 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,1 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 103,53 Yen und gab 0,2 Prozent auf 6,5310 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,8900 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,2210 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0866 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,3559 Dollar.