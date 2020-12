MÄRKTE-US-Konjunkturpaket gibt Asiens Börsen Auftrieb

Frankfurt/Tokio, 28. Dez (Reuters) - In der Hoffnung auf frischen Wind für die Weltwirtschaft steigen Anleger in asiatische Aktienmärkte ein. Der japanische Nikkei-Index stieg am Montag um 0,7 Prozent auf 26.854 Punkte, und sein südkoreanisches Pendant markierte mit 2834,59 Zählern sogar ein Rekordhoch. Die Börse Shanghai konnte ihre Anfangsgewinne allerdings nicht halten und notierte kaum verändert bei 3397 Stellen. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump seine Blockade-Haltung gegenüber dem 900 Milliarden Dollar schweren neuen Hilfspaket zur Abfederung der Coronavirus-Folgen aufgegeben und das entsprechende Gesetz unterschrieben. "Angesichts der Konjunkturprogramme in Japan, Europa und den USA könnte sich die Weltwirtschaft im nächsten Jahr schneller erholen als gedacht", prognostizierten die Analysten des Brokerhauses Daiwa. "Dies basiert allerdings auf der Annahme, dass die Corona-Impfungen problemlos verlaufen." Zu den Favoriten unter den asiatischen Aktienwerten zählte Samsung. Die Titel des Elektronik-Konzerns stiegen um bis zu drei Prozent auf ein Rekordhoch von 80.100 Won. Kleinanleger deckten sich wegen der anstehenden Dividenden-Zahlung mit den Papieren ein, sagte Analyst Na Jeong Hwan vom Vermögensverwalter DS Investment & Securities. Für die Aktien von Sharp ging es in Tokio dagegen drei Prozent nach unten. Der Elektronik-Konzern vermutet Bilanz-Unregelmäßigkeiten bei einer Tochterfirma. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 26.854,03 +0,7 Topix 1.788,04 +0,5 Shanghai 3.397,29 +0,0 CSI300 5.064,41 +0,4 Hang Seng 26.349,70 -0,1 Kospi 2.808,60 +0,1 Euro/Dollar 1,2223 Pfund/Dollar 1,3568 Dollar/Yen 103,46 Dollar/Franken 0,8896 Dollar/Yuan 6,5313 Dollar/Won 1.095,38 (Reporter: Hakan Ersen redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte).)