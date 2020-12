MÄRKTE-Gewinnmitnahmen in Tokio - China-Börsen legen zu

Frankfurt/Tokio, 30. Dez (Reuters) - Am letzten Handelstag des Börsenjahres haben Anleger in Japan Kasse gemacht. An den Handelsplätzen in China ging es hingegen weiter aufwärts. In Tokio fiel der 225 Werte umfassende Nikkei-Index am Mittwoch um rund ein halbes Prozent auf 27.444 Punkte, nachdem er am Dienstag auf dem höchsten Stand seit August 1990 geschlossen hatte. "Nicht viele Investoren wollen sich zum Jahresende aus dem Fenster lehnen, besonders einen Tag nachdem viele Marktteilnehmer große Käufe getätigt haben", sagte ein Händler. Auf Jahressicht stieg das Börsenbarometer trotz der Corona-Krise um 16 Prozent, verglichen mit einem Plus von 18,2 Prozent im Jahr 2019. Der breiter gefasste Topix-Index sank am Mittwoch um 0,8 Prozent und lag bei 1804 Punkten. Den US-Börsen war am Dienstag auf ihrer Rekordjagd ebenfalls die Puste ausgegangen. Zu den größten Verlierern in Tokio gehörten die Titel des Autobauers Honda und von Shin-Etsu Chemical, die bis zu 1,8 Prozent abgaben. Aktien des Entwicklers erneuerbarer Energien Renova stiegen hingegen um 4,9 Prozent auf ein Rekordhoch. Eindeutig in Kauflaune waren am Mittwoch die Investoren in China. "Die Anleger halten insgesamt an einer optimistischen Einschätzung fest und einige setzen auf weiter steigende Aktienkurse", sagte Masanari Takada, Anlage-Stratege bei Nomura Securities. Die Börse in Shanghai lag 0,9 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,2 Prozent. Viele Anleger rechnen mit einer starken wirtschaftlichen Erholung im kommenden Jahr, gestützt auf anhaltende Konjunkturhilfen der chinesischen Regierung. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 27.444,17 -0,5 Topix 1.804,68 -0,8 Shanghai 3.414,45 +1,1 CSI300 5.113,71 +1,4 Hang Seng 26.967,74 +1,5 Kospi 2.873,47 +1,9 Euro/Dollar 1,2283 Pfund/Dollar 1,3545 Dollar/Yen 103,29 Dollar/Franken 0,8824 Dollar/Yuan 6,5267 Dollar/Won 1.085,46 (Reporter: Eimi Yamamitsu, geschrieben von Anika Ross, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)