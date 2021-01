MÄRKTE-Asiens Börsen meist im Aufwind - Nikkei unter Druck

Frankfurt/Tokio, 04. Jan (Reuters) - In der Hoffnung auf eine rasche Überwindung der Coronavirus-Pandemie decken sich Anleger mit asiatischen Aktien ein. Die Börse Shanghai stieg am Montag um knapp ein Prozent auf 3503 Punkte. Der Hongkonger Hang Seng markierte mit 27.484,72 Zählern ein Elf-Monats-Hoch, und der südkoreanische Leitindex notierte mit 2946,54 Stellen zeitweise so hoch wie noch nie. Gegen den Trend rutschte der japanische Nikkei-Index um 0,7 Prozent auf 27.258 Punkte ab. Auslöser der Verkäufe waren Überlegungen der Regierung, wegen eines Corona-Ausbruchs im Großraum Tokio den Notstand auszurufen. Ein größerer Kursrücksetzer sei aber nicht zu erwarten, sagte Kiyoshi Ishigane, Chef-Fondsmanager beim Vermögensverwalter Mitsubishi UFJ Kokusai. "Dienstleister werden darunter leiden, aber das exportorientierte verarbeitende Gewerbe sollte sich weiter gut entwickeln." Am südkoreanischen Aktienmarkt stiegen die Titel des Autobauers Hyundai zeitweise um zehn Prozent auf ein Sechseinhalb-Jahres-Hoch von 21.000 Won. Börsianern zufolge setzten Investoren auf eine anziehende Nachfrage nach Elektroautos des Konzerns. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 27.258,38 -0,7 Topix 1.794,59 -0,6 Shanghai 3.502,96 +0,9 CSI300 5.267,72 +1,1 Hang Seng 27.470,20 +0,9 Kospi 2.944,45 +2,5 Euro/Dollar 1,2264 Pfund/Dollar 1,3698 Dollar/Yen 102,94 Dollar/Franken 0,8827 Dollar/Yuan 6,4648 Dollar/Won 1.081,79 (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte).)