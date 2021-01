MÄRKTE-Asiatische Börsen vor Georgia-Ergebnis ohne klare Richtung

Frankfurt, 06. Jan (Reuters) - Ein noch ungewisser Ausgang der Senatswahlen im US-Bundesstaat Georgia und die weiter um sich greifende Corona-Pandemie haben Anleger in Asien am Mittwoch vorsichtig gemacht. In Japan trübte die wahrscheinlich bevorstehende Ausrufung eines Notstandes in Tokio und umgebenden Städten wegen der steigenden Fallzahlen die Stimmung. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index verlor 0,4 Prozent auf 27.055 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index stieg dagegen um 0,3 Prozent. Zu den größten Verlierern zählten die Aktien von Sony, während Finanztitel anzogen. Bei den beiden Stichwahlen für den US-Senat im Bundesstaat Georgia ging das erste Rennen dem Datenanbieter Edison Research zufolge an die Demokraten. Damit hinge alles an der zweiten Stichwahl zwischen dem Demokraten Jon Osoff und dem Republikaner David Perdue. Hier war das Kopf-an-Kopf-Rennen aber so knapp, dass bislang kein US-Sender den Sieger vorhersagen wollte. Sollten die Demokraten des designierten US-Präsidenten Joe Biden neben dem Repräsentantenhaus auch im Senat die Oberhand gewinnen, rechnen Experten mit zusätzlichen staatlichen Ausgabenprogrammen. Zudem könne es dann für Biden leichter sein, die Unternehmenssteuern zu erhöhen, was Strategen zufolge ein Belastungsfaktor für den Aktienmarkt sein dürfte. "Wenn wir mehr Klarheit darüber bekommen, welche Art von Politik von einer Biden-Administration als Ergebnis der Georgia-Wahl kommen wird, dann könnte sich der Trend für die Märkte ändern", sagte Ayako Sera, Marktstratege bei der Sumitomo Mitsui Trust Bank. "Ich erwarte keinen großen Ausverkauf, aber japanische Aktien haben sich bereits im letzten Jahr so stark erholt, dass der Aufwärtstrend in diesem Jahr etwas begrenzt sein wird." In China lag die Börse in Shanghai 0,6 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,9 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 27.055,94 -0,4 Topix 1.796,18 +0,3 Shanghai 3.550,88 +0,6 CSI300 5.417,67 +0,9 Hang Seng 27.723,63 +0,3 Kospi 2.968,21 -0,8 Euro/Dollar 1,2324 Pfund/Dollar 1,3649 Dollar/Yen 102,70 Dollar/Franken 0,8767 Dollar/Yuan 6,4566 Dollar/Won 1.085,29 (Reporter: Stanley White und Anika Ross, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter 030 2201 33702.)