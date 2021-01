MÄRKTE-Senatsmehrheit für US-Demokraten beflügelt Asien-Börsen

Frankfurt/Tokio, 07. Jan (Reuters) - Die Hoffnung auf größere Konjunkturpakete in den USA unter dem neuen Präsidenten Joe Biden hat die asiatischen Börsen am Donnerstag nach oben getrieben. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index stieg um 1,6 Prozent auf 27.490 Punkte. Zwischenzeitlich kletterte er sogar auf den höchsten Stand seit August 1990. Der breiter gefasste Topix-Index legte 1,7 Prozent zu. Die Börse in Shanghai gewann ein halbes Prozent. Den Risikoappetit der Investoren konnte auch das Chaos in Washington nicht verderben. In den USA hatten Anhänger des scheidenden Präsidenten Donald Trump das Kapitol gestürmt, während der Kongress sich anschickte, Bidens Wahlsieg formell zu bestätigen. Die Wall Street hatte daraufhin Gewinne abgegeben, ein Kursrutsch war aber ausgeblieben. "Das scheint der ultimative Inbegriff von vier Jahren Trump'scher Präsidentschaft zu sein. Aber niemand glaubt, dass die Wahlergebnisse dadurch umgestoßen werden", sagte Takashi Hiroki, Chefstratege beim Handelshaus Monex. Anleger konzentrierten sich darauf, dass nach einem Sieg der Demokraten bei den Senatswahlen in Georgia Bidens Partei neben dem Repräsentantenhaus nun auch die Mehrheit im Senat innehat. Sie rechnen damit, dass der Weg für weitere Konjunkturhilfen im Kampf gegen die Corona-Pandemie und ihre wirtschaftlichen Folgen dadurch frei ist. Vor allem Titel von japanischen Banken und Versicherern waren am Donnerstag gefragt. Sie profitierten von anziehenden US-Anleiherenditen. Aktien von Dai-ichi Life Holdings stiegen um 7,4 Prozent, Titel der Geldhäuser SMFG, Mizuho und Mitsubishi UFJ um bis zu 5,5 Prozent. An der Börse in Hongkong gaben die Aktien von Alibaba und Tencent Holdings jeweils rund viereinhalb Prozent nach. Die US-Regierung erwägt Insidern zufolge, beide auf eine schwarze Liste von Unternehmen zu setzen, die unter Kontrolle des chinesischen Militärs stehen sollen. Der scheidende US-Präsident Donald Trump hat Transaktionen mit acht chinesischen Apps untersagt. Es wird erwartet, dass der Schritt zwei Wochen vor der Machtübergabe an den Demokraten Joe Biden für weitere Spannungen in den Beziehungen zwischen den USA und China sorgt. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 27.490,13 +1,6 Topix 1.826,30 +1,7 Shanghai 3.574,52 +0,7 CSI300 5.510,58 +1,7 Hang Seng 27.584,40 -0,4 Kospi 3.031,68 +2,1 Euro/Dollar 1,2319 Pfund/Dollar 1,3580 Dollar/Yen 103,27 Dollar/Franken 0,8790 Dollar/Yuan 6,4547 Dollar/Won 1.087,34 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)