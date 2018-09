MÄRKTE-Handelszwist dämpft Börsen in Asien - Yen-Schwäche hilft Nikkei

Sydney/Tokio, 11. Sep (Reuters) - Der amerikanisch-chinesische Handelsstreit trübt weiter die Stimmung an Asiens Aktienmärkten. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans sank am Dienstag 0,3 Prozent. Im Zollkonflikt zwischen den beiden größten Wirtschaftsmächten der Welt ist keine Entspannung absehbar. Zu Wochenbeginn hatte die chinesische Führung mit Vergeltungsmaßnahmen für jeden weiteren Eskalationsschritt der USA gedroht.

In Tokio stieg der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um ein Prozent auf 22.596 Punkte. Er wurde gestützt von Kursverlusten des Yen, von denen die exportorientierten japanischen Unternehmen profitieren. Im Fokus stand der japanische Chiphersteller Renesas Electronics, dessen Kurs um sechs Prozent anzog. Der Konzern kauft für 6,7 Milliarden Dollar den US-Rivalen Integrated Device Technology (IDT).

Am Devisenmarkt in Fernost tendierte der Euro kaum verändert mit 1,1592 Dollar. Zur japanischen Währung gewann der Dollar 0,25 Prozent auf 111,40 Yen. Der Schweizer Franken notierte bei rund 0,9750 Franken je Dollar und bei etwa 1,1306 Franken je Euro. (Reporter: Shinichi Saoshiro, Wayne Cole geschrieben von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168.)