MÄRKTE -Asiatische Börsen im Minus - Warten auf US-BIP-Daten

Sydney/Tokio, 26. Apr (Reuters) - Vor der Veröffentlichung von Daten zum US-Wirtschaftswachstum hat am Freitag Zurückhaltung den Börsenhandel in Asien dominiert. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans gab 0,8 Prozent nach. In Tokio sank der Leitindex Nikkei um 0,7 Prozent auf 22.155 Punkte. Im Tagesverlauf wird die erste Schätzung zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) der USA im ersten Quartal vorgelegt.

Im fernöstlichen Devisenhandel stieg der Euro 0,1 Prozent auf 1,1138 Dollar. Zur japanischen Währung lag der Dollar kaum verändert bei 111,62 Yen.