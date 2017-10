MÄRKTE-Nordkorea-Spannungen belasten asiatische Börsen

Tokio, 26. Sep (Reuters) - Die Spannungen zwischen den USA und Nordkorea haben am Dienstag die großen Aktienbörsen in Asien belastet. Der breit gefasste MSCI-Index für Aktien außerhalb Japans verlor ebenso 0,2 Prozent wie der Tokioter Nikkei-Index Anleger verwiesen auf Äußerungen des nordkoreanischen Außenministers Ri Yong Ho. “Da die USA unserem Land den Krieg erklärt haben, haben wir jedes Recht, Gegenmaßnahmen zu ergreifen”, sagte Ri. “Dazu gehört das Recht, strategische Bomber der USA abzuschießen, auch wenn sie sich nicht im Luftraum unseres Landes befinden.” Die Vereinigten Staaten hatten zuletzt Langstreckenbomber in den internationalen Flugraum östlich des abgeschotteten Landes geschickt. “Zusätzlich zu Nordkorea belastet der stärkere Yen heute die Aktien”, sagte Investment-Stratege Norihiro Fujito von Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. Der Dollar notierte stabil bei 111,760 Yen, deutlich unter dem Vortagesniveau von 112,530 Yen. Der Euro notierte bei 132,460 Yen. (Reporter: Lisa Twaronite und Shinichi Saoshiro, geschrieben von Olaf Brenner; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168.)

