MÄRKTE -Tokioter Börse wegen Annäherung im Handelsstreit im Plus

Tokio, 27. Mrz (Reuters) - Die japanische Börse ist am Dienstag wegen Hoffnungen auf Gespräche im Handelsstreit zwischen USA und China auf Erholungskurs gegangen. Der Leitindex Nikkei kletterte im Zuge der Kursgewinne an der Wall Street 1,8 Prozent auf 21.135 Zähler. Der breitere Topix-Index legte ebenfalls fast zwei Prozent auf 1703 Punkte zu. Die nachlassenden Sorgen über einen drohenden globalen Handelskrieg hatten schon die US-Börsen beflügelt - der Dow Jones markierte mit einem Plus von 2,8 Prozent den höchsten Tagesgewinn seit August 2015.

Sowohl die USA als auch China betonten nach dem jüngsten Säbelrasseln, im Gespräch bleiben zu wollen. Die Ankündigung von US-Zöllen auf chinesische Produkte und entsprechenden Gegenmaßnahmen aus China hatten die Börsen weltweit auf Talfahrt geschickt. Nun gehörten vor allem Technologie-Aktien wie Tokyo Electron oder Advantest Corp an der Börse in Tokio zu den Gewinnern. Verluste verbuchte die Kryptowährung Bitcoin, nachdem auch der Kurznachrichtendienst Twitter ankündigte, Werbung für Cyberwährungen zu verbieten. Der Preis für einen Bitcoin sank um drei Prozent auf 7899 Dollar.

Der Dollar notierte zur japanischen Währung bei 105,63 Yen. Der Euro lag fast unverändert auf 1,244 Dollar. Ein Schweizer Franken wurde mit im Vergleich zum Dollar mit 0,9457 und zum Euro mit 1,1769 bewertet. (Reporter: Wayne Cole, geschrieben von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1232 oder 030-2888 5168.)