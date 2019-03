MÄRKTE -Anleger in Asien halten sich nach Fed-Entscheid zurück

Shanghai, 21. Mrz (Reuters) - Anleger in Asien haben nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed Vorsicht walten lassen. Zwar werde die Zinspause für 2019 positiv bewertet, sagten Analysten. Die Gründe dafür riefen jedoch Besorgnis hervor. “Die Fed versucht, eine weiche Landung zu bewerkstelligen. Am Markt kommt jedoch an, dass sich die Situation sehr schnell ziemlich abgeschwächt hat”, sagte Greg McKenna, Marktstratege bei McKenna Macro. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans verlor 0,25 Prozent. An der Börse in Japan wurde wegen eines Feiertags nicht gehandelt.

Die Fed will in diesem Jahr wegen der unsicheren Konjunkturaussichten die Füße stillhalten und dieses Jahr die Zinsen nicht mehr erhöhen.

Der Euro notierte im fernöstlichen Devisenhandel etwas höher bei 1,1423 Dollar. Zur japanischen Währung lag die US-Devise etwas niedriger bei 110,46 Yen. (Reporter: Andrew Galbraith; geschrieben von Kerstin Dörr; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168.)