MÄRKTE-Hoffnung auf Erholung der Nachfrage schiebt Nikkei an

Tokio, 17. Jan (Reuters) - Getrieben von einem schwächeren Yen und der Hoffnung auf ein Anziehen der weltweiten Nachfrage ist der Nikkei-Index am Freitag auf den höchsten Stand seit 15 Monaten gestiegen. Der japanische Leitindex lag am Mittag ein halbes Prozent im Plus bei 24.050 Punkten, der breiter gefasste Topix notierte 0,4 Prozent höher.

“Wenn jetzt die Berichtssaison losgeht, werden wir von einigen Unternehmen wahrscheinlich Hinweise darauf bekommen, die auf ein Anziehen der weltweiten Nachfrage hindeuten”, sagte Analyst Jim McCafferty von Nomura.

Einige Wirtschaftsdaten aus China, wie etwa die Industrieproduktion, ließen die Anleger ebenfalls Hoffnung schöpfen. Der Optimismus drückte zudem den Yen, wovon die exportorientierte japanische Wirtschaft profitiert.

Die Gewinne am japanischen Aktienmarkt zogen sich durch alle Branche, besonders deutlich legten allerdings Exporteure wie die Baumaschinenfirma Komatsu, der Autobauer Toyota und der Elektronikkonzern Sony zu. (Reporter: Tom Westbrook, Geschrieben von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer +49 30 2888 5120.)