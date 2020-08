MÄRKTE-Maue Konjunkturdaten aus China belasten Asien-Börsen

Tokio, 14. Aug (Reuters) - Jüngste Konjunkturdaten aus China haben am Freitag die Stimmung der Anleger in Asien gedämpft. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans notierte 0,2 Prozent schwächer. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index in Tokio verbuchte ein Plus von 0,1 Prozent. Er stieg auf 23.275 Punkte. Doch der breiter gefasste Topix-Index kam nicht recht vom Fleck. Er stand nahezu unverändert bei 1624 Zähler.

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 106,93 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,9483 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9099 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1809 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0747 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,3057 Dollar.