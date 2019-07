MÄRKTE-Chipfirma ASM International nach Zahlen auf Rekordhoch

Frankfurt, 24. Jul (Reuters) - Ein Quartalsergebnis über den Markterwartungen gibt dem niederländischen Chip-Hersteller ASM International an der Börse einen Zusatzschub. Die Aktien stiegen am Mittwoch um bis zu 8,4 Prozent auf ein Rekordhoch von 71,44 Euro und steuerten auf den elften Tagesgewinn in Folge zu. Das ist ebenfalls ein Rekord.

Das Unternehmen steigerte seinen Umsatz den Angaben zufolge um 25 Prozent auf 260 Millionen Euro. Für das angelaufene dritte Quartal peilt es Erlöse und Auftragseingänge von jeweils 250 bis 207 Millionen Euro an. Vor diesem Hintergrund will ASM bis 2020 eigene Aktien im Volumen von 100 Millionen Euro zurückkaufen.

Im Windschatten dieser Zahlen legten die Titel von Konkurrenten wie Infineon und STMicro bis zu 2,3 Prozent zu. Der europäische Sektorindex gewann 0,6 Prozent. Zur positiven Branchenstimmung trugen auch die überraschend starken Zahlen von Texas Instruments bei. Sie dämpften Börsianern zufolge die Furcht vor eine längerfristigen Nachfrageschwäche. Die Papiere von Texas Instruments stiegen im vorbörslichen US-Geschäft um 6,1 Prozent auf ein Rekordhoch von 127,37 Dollar.