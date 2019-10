MÄRKTE-Anleger sind von Fortschritten bei britischer Asos angetan

Frankfurt, 16. Okt (Reuters) - Zalando-Konkurrent Asos hat Anleger auf ein besseres Geschäftsjahr 2019/20 eingestimmt. Die Aktien des britischen Online-Modehändlers stiegen am Mittwoch in London um bis zu 20,7 Prozent auf den höchsten Stand seit vier Monaten.

Das Unternehmen meldete Fortschritte beim Umbau der Warenlager in den USA und Europa. Wegen Problemen beim Umbau hatte Asos mehrfach seine Prognosen gesenkt und im abgelaufenen Jahr einen Gewinnrückgang von 68 Prozent verzeichnet. Der Start in das neue Geschäftsjahr sei solide gewesen, teilte Asos mit. “Unter Berücksichtigung der Unsicherheit der Verbraucher und der Einzelhandelstrends in einigen unserer Märkte sind wir von der großen globalen Chance für Asos überzeugt und blicken zuversichtlich in die Zukunft.”

Die Aktien hatten in den vergangenen zwölf Monaten rund 50 Prozent eingebüßt.