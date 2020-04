MÄRKTE-Rückenwind für Online-Modehändler Asos

Frankfurt, 08. Apr (Reuters) - Der britische Zalando-Rivale Asos profitiert von einer Aufpolsterung seiner Finanzen. Aktien des Online-Modehändlers schossen um fast 30 Prozent nach oben, nachdem der Konzern durch die Ausgabe neuer Aktien 247 Millionen Pfund eingesammelt hatte. Bereits am Vortag hatten Asos-Papiere an der Börse in London 34 Prozent zugelegt. Die Kursverluste seit Jahresbeginn verringerten sich damit auf knapp 54 Prozent.

Asos hatte am Dienstag mitgeteilt, dass die Umsätze in den vergangenen drei Wochen um 20 bis 25 Prozent eingebrochen seien und eine Aufstockung der Kreditlinien sowie die Ausgabe neuer Aktien angekündigt. Damit will sich der Konzern gegen einen anhaltenden Geschäftsrückgang wegen der Pandemie absichern. Auch Europas größter Online-Modehändler Zalando hat mit der gedämpften Shoppinglust während der Corona-Krise zu kämpfen.