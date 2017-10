MÄRKTE-Möglicher Chefwechsel drückt Aktien von Schlosshersteller Assa

Stockholm, 05. Okt (Reuters) - Die Ankündigung eines möglichen Chefwechsels im nächsten Jahr hat am Donnerstag die Aktien der schwedischen Assa Abloy ins Straucheln gebracht. Die Titel des weltgrößten Herstellers von Schließsystemen brachen in Stockholm um 5,3 Prozent auf 176,50 Kronen ein. Das Unternehmen hatte zuvor mitgeteilt Vorstandschef Johan Molin könnte im nächsten Jahr seinen Hut nehmen. Einzelheiten nannte Assa nicht. Man reagiere mit der Ankündigung auf Marktgerüchte, die das Unternehmen aber nicht weiter erläuterte. Allerdings heizte die Mitteilung Spekulationen an, dass der angesehene Manager zum schwächelnden Mobilfunkausrüster Ericsson wechselt. Deren Aktien zogen um bis zu 3,5 Prozent auf 46,93 Kronen an.

“Den Einfluss von Molin auf Assa kann man kaum überschätzen”, schrieben die Analysten der skandinavischen Investmentbank ABG Sundal Collier. Molin ist seit 2005 CEO bei Assa. Die Aktien haben sich seither deutlich besser als der schwedische Gesamtmarkt entwickelt. In diesem Jahr treten sie aber auf der Stelle, was Börsianer mit Problemen im China-Geschäft begründen. Assa teilte weiter mit, mit der Suche nach einem Nachfolger für Molin begonnen zu haben.

Der derzeitige Ericsson-Chairman Leif Johansson hatte im Juli erklärt, er werde noch vor der Hauptversammlung 2018 abtreten. Erst vor einem Jahr hatte Ericsson mit Borje Ekholm einen neuen CEO bekommen. Doch Großaktionär Cevian Capital will weitere Änderungen bei Ericsson durchsetzen. Die Schweden haben mit steigendem Wettbewerb der chinesischen Huawei und dem Comeback von Nokia zu kämpfen. (Reporter: Johannes Hellstrom, geschrieben von Andrea Lentz; redigiert von. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)