MÄRKTE-Primark-Mutter AB Foods enttäuscht mit Prognose

Frankfurt, 25. Feb (Reuters) - Der Eigentümer der britischen Billigmodekette Primark hat seine Anleger mit einem unerwartet zurückhaltenden Geschäftsausblick enttäuscht. Die im Londoner Auswahlindex “Footsie” notierten Aktien von Associated British Foods sackten am Montag um 2,6 Prozent auf 2254 Pence ab. AB Foods stellte für das Geschäftsjahr 2018/19 ein im Vergleich zur Vorjahresperiode unverändertes Betriebsergebnis in Aussicht. In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2018/19 erzielte AB Foods einen operativen Gewinn von 648 Millionen Pfund. Die Umsätze in der Sparte Primark seien um vier Prozent gestiegen, und der Gewinn habe deutlich über dem Niveau des Vorjahreszeitraums gelegen. (Reporterin: Patricia Uhlig, Mitarbeit James Davey, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168.)

Unsere Werte: Die Thomson Reuters Trust Principles