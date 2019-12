MÄRKTE-Übernahmespekulationen bringen Aston Martin in Fahrt

Frankfurt, 05. Dez (Reuters) - Um den angeschlagenen Luxusautobauer Aston Martin ranken sich Übernahmespekulationen. Die Aktien der aus den James-Bond-Filmen bekannten Kultmarke gewannen am Donnerstag an der Londoner Börse mehr als neun Prozent. Einem Bericht der Zeitschrift “Autocar” zufolge will der kanadische Milliardär Lawrence Stroll einen “bedeutenden Anteil” an dem Unternehmen erwerben.

Stroll besitzt das Formel-1-Team Racing Point. Nach Angaben des Datenanbieters Refinitiv ist Aston Martin an der Börse rund 1,14 Milliarden Pfund (1,34 Milliarden Euro) wert. Der größte Einzelaktionär des britischen Autobauers ist mit 32,8 Prozent momentan die italienische Beteiligungsgesellschaft Investindustrial.

Aston Martin kämpft mit rückläufigen Verkaufszahlen und versucht mit einem Sparprogramm gegensteuern. Zwischenzeitlich gab es an den Finanzmärkten Sorgen um die Liquidität des Unternehmens, die das Management durch die Begebung einer Anleihe zu zerstreuen versuchte. Seit Jahresbeginn haben die Aktien rund 60 Prozent verloren. (Reporter: Shanima A, geschrieben von Anika Ross, redigiert von Georg Merziger