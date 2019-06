MÄRKTE-Genua-Brückenunglück lässt Atlantia-Anleger nicht los

Frankfurt, 26. Jun (Reuters) - Spekulationen um den möglichen Verlust von Konzessionen für den italienischen Autobahnbetreiber Autostrade per l’Italia in Folge des Brückenunglücks in Genua haben die Aktien des Mutterkonzerns Atlantia belastet. Die Titel fielen am Mittwoch in Mailand um 2,6 Prozent.

Nach dem Einsturz der Autobahnbrücke im vergangenen Jahr mit 43 Toten hatte die italienische Regierung den Entzug der Erlaubnis zum landesweiten Betrieb von Autobahnen für den Betreiber in Gang gesetzt. Verkehrsminister Danilo Toninelli sagte, dass der Prozess vorangetrieben werde, sollten klare Mängel zum Vorschein kommen. Eine mit der Situation vertraute Person sagte, die populistische 5-Sterne-Bewegung habe bereits eine entsprechende Anfrage gestellt, die Antwort des Koalitionspartners Lega darauf sei allerdings frostig gewesen. Einem Bericht der Zeitung “Il Messaggero” zufolge könnte der Betreiber die Konzession für den Abschnitt, wo die Brücke zusammengebrochen war, verlieren. Lega hatte allerdings darauf gepocht, dass eine Regelung nicht nur für Teile erfolgen könne.

Der Abriss und der Wiederaufbau der Brücke, Entschädigungen an die Familien der Opfer, an die Verletzten und andere Betroffene sowie die Mautausfälle rund um den Unglücksort in der Hafenstadt hatten das Ergebnis von Atlantia 2018 mit 513 Millionen Euro belastet. Die Holding, an der die Familie Benetton maßgeblich beteiligt ist, hält 88 Prozent der Anteile am Autobahnbetreiber Autostrade per l'Italia. Der Rest liegt bei Investoren wie dem Münchner Versicherer Allianz.